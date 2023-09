National League: Deuxième défaite de rang pour Lausanne

La joie de Juho Lammikko après le premier but pour Zurich.

Quarante-huit heures après son sabordage en règle sur la glace d’Ambri, Lausanne n’est pas parvenu à rebondir face aux ZSC Lions. La formation de Geoff Ward, dominatrice dans l’ensemble, s’est inclinée (1-3) face à des Zurichois bien plus cliniques. Jeudi soir, elle a concédé, par la même occasion, sa première défaite de la saison à la Vaudoise aréna.

Ce duel de Lions n’a jamais atteint des sommets. Mais il s’est tout de même emballé en deuxième partie de rencontre, lorsque le LHC a décidé de hausser le rythme. Ou quand les visiteurs ont ressenti la fatigue des quatre derniers matches disputés au cours des six derniers jours – dont les trois derniers à l’extérieur.

Les Lausannois, qui s’étaient vu refuser un but en cours de première période (9e) – réussite de Pilut annulée en raison de la présence de Holdener dans la zone du gardien –, ont pris le jeu à leur compte et se sont procuré plusieurs grosses opportunités peu après la mi-match. La plus grosse d’entre elles est revenue à Glauser (34e), qui a touché l’extérieur du montant de Zumbühl, titulaire dans la cage zurichoise en l’absence de Hrubec (laissé au repos).