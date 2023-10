Hockey sur glace: Lausanne réussit le week-end parfait

Christian Djoos et ses partenaires ont signé au Tessin une deuxième victoire en deux jours.

Kevin Pasche passe par toutes les émotions

Auteur d’un blanchissage face aux banlieusards zurichois, le jeune portier vaudois a concédé son premier but – signé Daniel Carr – en National League après 75 minutes d'invincibilité dans l’élite (15e, 1-1). Puis il a commis sa première boulette sous le chandail lausannois en fermant mal son premier poteau sur un tir de Calvin Thürkauf (20e, 2-2). Mais le gardien de 20 ans a aussi montré de la personnalité et de grosses ressources mentales en réalisant un véritable miracle devant Matthew Verboon (30e).

De l’autre côté de la patinoire, les Lions se sont enfin montrés inspirés et efficaces. Tous les trios offensifs, à l’exception de la première ligne, ont ainsi trouvé l’ouverture devant un Mikko Koskinen une nouvelle fois en grande difficulté dans sa cage.

Genazzi sort prématurément

Jiri Sekac (8e, 0-1), qui a raté un penalty en fin de match (57e), a montré la voie à suivre à ses partenaires au terme d’une jolie percée plein axe. Ken Jäger (20e, 1-2), au bénéfice d’un gros travail préparatoire de Ronalds Kenins, Damien Riat (35e, 3-3) et Tim Bozon (38e, 3-4) ont été les autres buteurs lausannois.

En empochant six points importants en cette fin de semaine, le LHC a relevé la tête et pourra aborder la réception d’Ambri, mardi soir (19h45), avec plus de sérénité. Mais peut-être sans son capitaine Joël Genazzi, qui n’a pas pu finir la partie contre Lugano.