Hockey sur glace: Lausanne se relance à Ajoie

Tim Bozon a marqué le but de la victoire pour Lausanne. Jonathan Vallat/freshfocus

Dans ce duel entre deux équipes en mal de confiance, le Lausanne HC a quitté Porrentruy avec un léger sourire retrouvé et trois points en poche (victoire 2-1), obtenus face à un HC Ajoie qui n’est donc pas parvenu à régler durant sa semaine de pause ses gros soucis à la concrétisation, lui qui en reste à trois buts inscrits lors des cinq dernières rencontres. En matière de déprime, Ajoie possède donc toujours une bonne longueur d’avance sur son invité vaudois.

Pour tenter la relance après six défaites d’affilée, Christian Wohlwend a (enfin) revu, et en quasi-totalité même, son alignement offensif, séparant notamment pour la première fois de la saison sa triplette québécoise, sous le feu des critiques, composée de Audette, Gauthier et Asselin.

Ce dernier a même été placé en tribune, succédant à Eric Gélinas dans le rôle d’étranger surnuméraire. Bousculer les positions établies, une décision nécessaire par le coach du HCA, mais qui est finalement restée sans grand effet. Pour son retour au jeu après trois matches en tribune, Gélinas a été renvoyé au vestiaire lors de sa première présence sur la glace, soit après 70 secondes, pour une charge à la tête de Ken Jäger. La soirée du centre de la 3e ligne et meilleur buteur du LHC s’est également arrêtée là.

Cinq minutes infructueuses

Pendant les cinq minutes de supériorité numérique qui leur ont d’emblée été offertes, les Lausannois n’ont rien produit de bien menaçant. L’occasion leur était pourtant donnée de relancer la machine après cinq revers lors des six dernières journées. Avec le retour d’Andrea Glauser derrière et ceux de Mikä Salomäki et Jiri Sekac sur l’aile gauche des deux premiers trios d’attaques, Geoff Ward pouvait à nouveau s’appuyer sur une légion étrangère complète. Et, on l’a compris, davantage de consistance devant.

C’est d’ailleurs de la canne de Jiri Sekac qu’est tombée l’ouverture du score (18e). Une réussite qui doit en bonne partie à la sortie de zone manquée de Daniel Audette, qui a directement atterri sur la palette de l’attaquant tchèque, auteur de son premier but depuis le 14 février (18 matches). Une minute avant cette réalisation, Damien Riat, en excellente position, a lui trouvé la mitaine d’un Damiano Ciaccio très à son affaire.

Cet avantage, les Lions vaudois ne l’ont conservé que le temps de la première pause. Il n’a en effet fallu que 11 secondes au retour des vestiaires à Frédérik Gauthier, bien servi par Hazen, pour égaliser en jeu de puissance. On imaginait alors que les Jurassiens allaient se servir de ce retour pour prendre le jeu à leur compte.

Manque de confiance

Il n’en a rien été. Lors d’une période intermédiaire pas folichonne du tout, voire carrément de piètre qualité, les débats sont demeurés sclérosés, symptomatiques du manque de confiance qui habite les deux formations romandes en ce début octobre. Les plus grandes chances ont néanmoins été pour Lausanne. Tim Bozon et Sekac (dans la même 24e minute) et Mika Salomäki (28e) ont trouvé un excellent Ciaccio (50 tirs dans sa direction) sur leur route.

Le LHC a pris une première fois les devants à deux minutes de la première sirène, il les prendra une seconde fois à deux minutes de la deuxième par l’intermédiaire de Tim Bozon. Et cette avance-là, les Vaudois la conserveront jusqu’au bout. Un résultat pas immérité, au final, mais pas vraiment concluant non plus. Reste que le collectif de Ward peut souffler un coup avant son prochain rendez-vous, le samedi 21 octobre à l’Ilfis de Langnau.

Ajoie a quant à lui coché une neuvième case sur sa liste de ses échecs saisonniers. Dans le Jura, on a beau tenter de se rassurer encore et toujours en avançant que le jeu présenté n’est pas si loin de celui de l’adversaire, sur la glace comme dans les tribunes, l’émotion se fait de moins en moins présente.

Et la lanterne rouge ajoulote se retrouve à devoir essayer de stopper sa descente en enfer samedi à Zoug, le tout avec déjà sept longueurs de retard sur la 13e place.