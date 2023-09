Hockey sur glace: Lausanne signe la passe de trois à Kloten

La démonstration réussie par Lausanne lors du derby lémanique voilà trois jours n'est pas restée sans lendemain. La formation vaudoise, moins brillante que face à Ge/Servette, est allée arracher une troisième victoire consécutive, vendredi soir, sur la glace de Kloten (2-3). Le but décisif est venu de la canne de Makai Holdener, auteur de son troisième but de la saison déjà, à 111 secondes de la sirène finale.

Car le LHC, sous l'impulsion d'un Lawrence Pilut à nouveau en évidence, a rapidement pris le jeu à son compte et mis sous pression Juha Metsola et son arrière-garde. Une domination qui allait se concrétiser au tableau d'affichage dès les premières minutes de la partie grâce au deuxième but de la saison de Michael Hügli (6e, 0-1). L'ancien Biennois, à la conclusion d'un joli numéro du défenseur suédois, a d'ores et déjà fait mieux qu'en 2022-2023 avec cette nouvelle réussite.