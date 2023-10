Hockey sur glace: Lausanne tombe aussi contre Rapperswil

Brouillon et souvent sous pression dans sa zone de défense en première période, le LHC a montré un autre visage dès le deuxième tiers: les joueurs de l’entraîneur Geoff Ward ont repris l’initiative et ont aussi été plus tranchants. En raison de la sortie prématurée du Tchèque Jiri Sekac - qui n’est plus réapparu dès le début de la deuxième période - et des absences de trois autres attaquants (Salomäki, Almond et Pedretti), le coach Geoff Ward a toutefois été contraint de “brasser” ses lignes offensives et de repositionner le défenseur Joël Genazzi en attaque à la position d’ailier.