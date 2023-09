Hockey sur glace: Le champion part favori pour cette nouvelle saison

Genève-Servette remettra son titre en jeu dès vendredi à Lang­nau. Malgré les départs du défenseur vedette Henrik Tömmernes et du virtuose Linus Omark (retournés en Suède), les Aigles font figure de favoris et visent un 2e titre consécutif. L’équipe de Jan Cadieux a été renforcée avec les arrivées du centre finlandais Sakari Manninen et du défenseur suédois Theodor Lennström. Les Zurich Lions ont frappé, eux, un grand coup en rapatriant le prodige Denis Malgin, en fin de parcours en NHL. Le Soleurois de 26 ans a signé un nouveau contrat de cinq ans avec son ancien club et sera la grande attraction du championnat.