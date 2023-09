Hockey sur glace: Le derby tessinois a dégénéré en tribunes

Le derby tessinois de National League est toujours un moment très attendu de l’autre côté du Gothard. À tel point que ce duel entre frères ennemis est également constamment placé sous haute tension et à risques. Le premier des quatre matches de cette saison 2023-2024 entre Lugano et Ambri, disputé vendredi soir à la Cornèr Arena (ex-Resega), a une fois de plus confirmé que les craintes de débordements étaient légitimes.

Alors que les hommes de Luca Gianinazzi venaient de s’adjuger la suprématie cantonale aux tirs au but (4-3), des heurts ont éclaté dans les gradins de la patinoire luganaise. De nombreux fans des deux camps se sont affrontés dans une des deux tribunes latérales, à proximité du secteur visiteurs. Selon des images diffusées sur «Blick» et sur les réseaux sociaux, plusieurs individus cagoulés et munis de ceinture à la main – en forme d’arme – ont provoqué des scènes de chaos. Coups de poing et de pied ont été échangés entre hooligans des deux camps, alors qu’un but a aussi été lancé, tel un projectile, en direction de supporters rivaux.