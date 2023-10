National League: Bienne battu à domicile par Lugano

Le HC Bienne a mis du temps avant d’appuyer, enfin, sur l’accélérateur. La troupe de l’entraîneur Petri Matikainen – qui avait étonnamment choisi d'envoyer le défenseur Noah Delémont en tribunes – n’a pas produit grand-chose en première partie de soirée. Ce n’est qu’une fois qu’ils ont été menés 0-2 à la mi-match (buts de Calvin Thürkauf et Daniel Carr) que les Biennois ont donné l’impression d’être concernés par l’enjeu du match (Lugano comptait trois points d’avance au coup d’envoi, avec un match en plus au compteur).

Le Suédois Jesper Olofsson, mis sur orbite par une passe en profondeur d’Alexander Yakovenko et une déviation lumineuse de Liekit Reichle à la ligne bleue, a été le premier à faire jaillir un peu de lumière dans un jeu seelandais particulièrement terne trois jours après le récital en Champions Hockey League face au tenant du titre européen, Tappara Tampere (6-3 et qualification pour les huitièmes de finale). On jouait la 31e minute lorsque Olofsson, d’un tir à distance instantané, a permis au HCB de recoller au score.

Trio tessinois efficace

Mais les Biennois n’ont pas tardé à se compliquer une fois de plus la tâche face à un HC Lugano porté à bout de bras par son premier trio d’attaque (l’omniprésent centre Calvin Thürkauf, Daniel Carr et Michael Joly). Les joueurs de Matikainen se sont une fois de plus laissés surprendre par la ligne de parade tessinoise: le Québécois Joly, après deux minutes et 38 secondes de jeu en troisième période, a redonné un avantage finalement décisif au HC Lugano (43e, 2-3). Les Tessinois se sont mis à l’abri en fin de match avec deux autres buts dans la cage vide (59e et 60e). Samedi, le HC Bienne se déplace à Zoug.