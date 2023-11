Hockey sur glace: Le HC Bienne met fin à une trop longue disette

Les joueurs de Bienne ont soigné leur confiance avant la trêve internationale. Freshfocus

Cela faisait quinze matches que les Biennois n’avaient plus connu pareil bonheur. Celui de récolter les trois points au terme du temps réglementaire. Samedi soir dans une Tissot Arena comble, le HC Bienne a mis fin à une interminable disette qui durait depuis le 23 septembre et un succès obtenu contre le CP Berne (2-1). Celui de ce samedi, au lendemain d’une défaite mortifiante à Langnau, va permettre aux Seelandais de vivre une trêve internationale un brin plus sereine.

Pourtant, les hommes de Petri Matikainen ont connu une entame de rencontre cauchemardesque. Sur un tir anodin de Tristan Scherwey (4e, 0-1), Harri Säteri a commis une bévue dont il n’est pas coutumier. Dans sa situation actuelle, au bord de la crise, le HC Bienne aurait très bien pu s’écrouler après un tel but.

Au lieu de ça, il a cravaché et s’est montré de plus en plus dominant à mesure que les minutes défilaient. Il a été récompensé en fin de première période lorsque le revenant Lucas Hischier (18e, 1-1) a dévié un envoi d’Alexander Yakovenko en jeu de puissance.

Un excellent deuxième tiers

Un supplément d’âme et de confiance s’est immédiatement fait ressentir après cette égalisation. Le HCB a outrageusement dominé la période médiane (18 tirs à 4), ne laissant que des miettes à son rival. Noah Delémont (28e, 2-1) a fait bondir les 6408 spectateurs en allumant la lucarne d’Adam Reideborn. Les Seelandais auraient dû rejoindre le vestiaire avec un avantage plus conséquent, mais Rihards Bukarts (37e) et Lucas Hischier (39e) ont buté sur le portier adverse.

Bienne a ensuite fait corps devant son gardien jusqu’à la délivrance intervenue à 21h46 lorsque la sirène finale a retenti. Les Seelandais ont maintenant 10 jours pour retrouver la confiance et quelques joueurs avant d’accueillir Färjestad (Suède) en 8es aller de Ligue des champions.