Hockey sur glace: Battu à Zoug, le HC Bienne n’est plus que l’ombre de lui-même

Le HC Bienne, qui ne cesse de souffler le chaud et le froid depuis le début d’une saison décidément compliquée, a concédé une deuxième défaite de rang ce week-end après la cuisante défaite de vendredi, à domicile contre le HC Lugano (2-5). A Zoug, l’équipe de Petri Matikainen s’est aussi inclinée 5-2 face aux doubles champions de Suisse de 2021 et 2022.

Les Biennois - sans le défenseur Yannick Rathgeb, annoncé blessé, mais avec Noah Delémont, surnuméraire la veille contre Lugano - ont égalisé dix minutes plus tard grâce à Toni Rajala, auteur de son quatrième but de la saison (31e, 1-1). Le Finlandais n’avait plus fait trembler les filets depuis six matches. Dans une deuxième période animée, les Zougois n’ont pas tardé à reprendre les devants lorsque l’homme en forme de l’équipe de Suisse centrale, Fabrice Herzog, a marqué son neuvième but de l’exercice et redonné l’avantage au EVZ (34e, 2-1). Les Seelandais ont toutefois réussi à revenir à la hauteur des Zougois avant la deuxième pause. Tino Kessler, en powerplay, a égalisé à 2-2 (38e).