Hockey sur glace: Le HCC renverse Viège, Sierre et Martigny battus

Longtemps menés au score par Viège, les Chaux-de-Fonniers ont arraché la prolongation avant d'obtenir la victoire sur un but de Stefan Rüegsegger (3-4, 63e).

Encore une fois auteurs d'une mauvaise entame, les hommes de Louis Matte ont rapidement vu les Haut-Valaisans prendre deux buts d'avance via des réussites de Dario Burgener (3e) et Jorden Gähler (7e). Ils ont toutefois profité d'une situation de supériorité numérique pour réduire le score (35e) par l'intermédiaire de leur nouvel étranger, Kyle Olson. Le Canadien jouait son premier match sous le maillot du HCC.

Battus à deux reprises en prolongation cette saison, les champions en titre de Swiss League ont cette fois fait la différence grâce au but décisif de Rüegsegger.

Sierre s'effondre à Bellinzone

Cory Emmerton (4e) avait pourtant ouvert le score avant qu'Arnaud Montanon (21e) et Benjamin Bonvin (32e) ne redonnent deux longueurs d'avance à Sierre après l'égalisation de Janick Liechti (19e). Mais les Rockets ont réussi l'impensable sur des buts du Neuchâtelois Auguste Impose (59e) et de Patrick Incir (60e) dans le money time. William Hedlund en prolongation (62e) a parachevé la remontada des Rockets.

Martigny a aussi fait une mauvaise opération en s'inclinant en Thurgovie sur le score de 3-0. A Weinfelden, les Octoduriens sont restés muets face aux demi-finalistes des derniers play-off. Lehmann (33e), Bengtsson (51e) et Stehli (60e, dans la cage vide) ont marqué pour le HC Thurgovie.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Winterthour l'a emporté à domicile face aux GCK Lions (2-1). Au classement, le HCC fait la bonne opération et grimpe à la quatrième place, à 8 longueurs du leader Olten. Martigny et Sierre sont 6e et 7e avec 16 points chacun.