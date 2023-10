Hockey sur glace: Le Lausanne HC se saborde à Langnau

Patrick Petrini jubile ici sur son but du 1-0 à côté d’Aurélien Marti.

Mais c’est lors du tiers médian que le LHC s’est montré le plus généreux. Il a ainsi littéralement donné à Aleksi Saarela ses 10e et 11e réussites de l’exercice. Le top scorer emmentalois, par ailleurs excellent, n’en demandait certainement pas tant. Il a d’abord profité d’une horrible perte de puck d’Antti Suomela sur sa propre ligne bleue défensive pour partir seul tromper Ivars Punnenovs (25e, 3-1). Puis l’international finlandais, après avoir traversé toute la patinoire, n’a laissé aucune chance au portier letton (38e, 4-2). L'origine du but? Une nouvelle perte de puck, de Robin Kovacs cette fois-ci, en zone offensive.