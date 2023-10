Hockey sur glace: Le LHC glane deux points au terme d’un long dimanche

Le Lausanne HC, qui restait sur deux défaites à Ambri et devant Zurich, n’est pas passé loin d’en essuyer une troisième, dimanche à Davos. Mais les Vaudois, qui ont fait preuve de volonté et de sérieux à défaut de flamboyance, ont fini par gommer un but de retard pour s’imposer en prolongation, grâce à une réussite de Christian Djoos (65e).