Hockey sur glace: Score nul et vierge entre le LHC et Davos après 20 minutes

Ces vingt premières minutes ne resteront pas dans les annales du hockey. On s'ennuie un petit peu à la Vaudoise aréna. Le HC Davos, visiblement fatigué de son match d'hier à Genève, n'a quasiment rien proposé, s'est contenté de défendre et se repose justement sur une arrière-garde solide. Le LHC, lui, n'a pas fait mieux. Même si les hommes de Geoff Ward ont globalement dominé cette période, ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Les Lions doivent trouver du mordant et doivent se montrer plus créatifs s'ils entendent inquiéter Aeschlimann.