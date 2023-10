Hockey sur glace: Le LHC mène et se voit refuser un but face à Fribourg

Match très plaisant à la Vaudoise aréna où les deux formations cherchent à tout prix à prendre l’avantage. Le rythme est soutenu et les duels sont dignes d’un bon derby. Pour le moment, les gardiens sont à l’honneur car que ce soient Hughes ou Rüegger, pour le moment, ils sauvent leur équipe. Les plus grosses occasions ont terminé toutes deux de la même manière, à savoir par un tir qui a fini sur la latte (de Kovacs du côté du LHC et de Mottet chez les Fribourgeois). On espère que le deuxième tiers sera du même niveau que le premier.