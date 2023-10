Hockey sur glace: Le LHC retrouve le goût de la victoire, Pasche blanchi

Mal payés mardi à Genève lors du deuxième derby lémanique de la saison , les Vaudois n'ont jamais douté face à des Aviateurs en totale chute libre et désormais battus à six reprises sur leurs sept dernières sorties. Théo Rochette a rapidement profité de l'apathie de l'arrière-garde zurichoise pour ouvrir le score, après 158 secondes de jeu seulement (3e, 1-0).

Riat met Lausanne à l'abri

Salomäki récompensé

Le but de la sécurité est finalement tombé à la mi-match de la canne de Miikka Salomäki, auteur d'une subtile déviation devant son compatriote (28e, 3-0). Un goal qui venait alors récompenser l'abnégation du No 22 du LHC, qui s'était vu refuser un but une poignée de secondes plus tôt de manière assez sévère.