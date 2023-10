En NHL, Timo Meier est puni par son propre entraîneur

Timo Meier ne répond pas aux attentes dans le New Jersey.

Présumé favori du championnat 2023-2024 de NHL, New Jersey a essuyé une deuxième défaite de rang dans son Prudential Center dans la nuit de lundi à mardi. Trois jours après s’être effacés devant les Arizona Coyotes (3-4 tab), les Devils ont plié devant les Florida Panthers (3-4) après une entame de partie bien éloignée de leur plan de match. Ils étaient menés 0-2 après 14 minutes, 0-3 à la 32e et 0-4 à la 41e.

Un compteur bloqué sur 0

Un Suisse se retrouve dans l’eau chaude et au centre des premières critiques: l’ailier droit Timo Meier (27 ans) dont la production est bloquée sur le chiffre 0 depuis le début de la saison. Associé au joueur de centre valaisan Nico Hischier (24 ans) lors des 143 premières minutes de la campagne, l’Appenzellois a été rétrogradé dans l’alignement par l’entraîneur en chef Lindy Ruff à l’appel du tiers médian sans provoquer l’étincelle espérée.

Après avoir été envoyé deux fois au cachot avant la deuxième pause, Timo Meier a même été sanctionné par son coach, qui l’a cloué sur le banc dès la 42e minute. Conséquence: son temps de jeu global n’a été que de 11’29’’. La situation ne cadre évidemment pas avec les attentes de l’organisation envers son attaquant le mieux rétribué (8,8 millions de dollars). «On a besoin de plus d’efforts de plusieurs joueurs, a déclaré Ruff. Ce n’est pas contre un seul joueur. Mais il ne peut pas prendre les punitions qu’il a reçues.» À titre comparatif, le No 28 avait sué durant 16’57’’ et 17’30’’ lors de deux premiers duels de l’exercice.