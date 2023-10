Hockey sur glace: Les clubs romands de Swiss League brillent à domicile

Freiné par Winterthour dimanche (3-2), après six victoires d’affilée, Le HC La Chaux-de-Fonds a repris sa marche en avant en Swiss League. Lors de la 18e journée, ce mardi, les joueurs de Louis Matte ont facilement disposé de la lanterne rouge, Bellinzone, à domicile (5-0). Anthony Huguenin a ouvert le score dès la 7e minute puis Yves Stoffel (24e, 32e), Kyle Olson (30e) et Arno Nussbaumer ont alourdi la marque dans le deuxième tiers-temps.

Sierre renverse le dauphin

De son côté, Sierre a fait tomber à Graben le dauphin, les GCK Lions, au terme d’une partie renversante (6-5). À la faveur d’une entame canon, l’équipe entraînée par Yves Sarault menait 2-0 grâce à Jordann Bougro (2e) et Lukas Lhotak (4e). Son adversaire a recollé par l’intermédiaire de Robin Leone (17e) et Jarno Kärki (25e). Les Sierrois ont sombré au cours du deuxième tiers, encaissant trois buts de Yannick Blaser (29e), Robin Leone, encore (29e) et Kyen Sopa (38e). Mais ils ont complètement inversé la tendance dans la dernière manche: Lhotak y est d’abord allé de son doublé (51e), avant que Arnaud Montandon (52e) et Téo Reynaud (56e) ne remettent les deux équipes à égalité. Cory Emmerton, dans les derniers instants, a fait verser Graben dans l’ivresse en offrant le but de la victoire aux Valaisans (59e).