Swiss League: Victoire pour Martigny et le HCC, pas pour Sierre

Les trois équipes romandes de Swiss League ont patiné mardi soir et deux ont gagné: Martigny et La Chaux-de-Fonds, Sierre revenant battu d’Olten.

Meilleure équipe romande au classement, Martigny a gagné 2-5 à Bâle. Après un premier tiers sans but, les Valaisans coachés par Anders Olsson ont marqué cinq fois dans le deuxième tiers.

Les buts ont été les œuvres de David Lindquist (24e), Léonardo Fuhrer (25e), Benjamin Bougro (28e et 30e) et Jérémie Bärtschy (38e). Autant dire qu’avec un tel retard, les Bâlois n’ont pas pu faire grand-chose dans le troisième tiers. Cette victoire permet aux Octoduriens de prendre la 3e place (14 points), à trois longueurs du duo Grasshopper et Olten.