Swiss League: Victoire pour Martigny, pas pour le HCC et Sierre

Une seule des trois équipes romandes engagées dans la sixième ronde de Swiss League s’est imposée, jeudi soir. Et c’est au HCV Martigny qu’est revenu cet honneur.

Les Octoduriens ont gagné 5-1 contre le cancre de la ligue, Bellinzone. Face à une équipe encore sans victoire cette saison, l’équipe d’Anders Olsson a attendu la 13e minute pour prendre un avantage définitif grâce à Melvin Merola. Lukas Münger (43e), David Linquist (44e) et Anthony Neuenschwander (59e) ont ensuite alourdi la note.

La Chaux-de-Fonds, de son côté, a perdu une deuxième rencontre d’affilée, à Olten (5-4). Après le 0-4 encaissé aux Mélèzes face à Sierre, les hommes de Louis Matte ont très mal commencé le match sur la glace soleuroise, et se sont retrouvés menés 3-0 après 7 minutes. Mais Loïc In-Albon (15e), Robert Jackson (18e) et Stefan Rüegsegger (26e) ont ramené les Abeilles à égalité. Embellie de courte durée puisque Olten a repris l’avantage 64 secondes plus tard par Simon Sterchi (27e). Le game-winning goal a été inscrit par Dominic Weber à la 34e minute.