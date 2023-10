National League: Neuvième défaite de suite pour Ajoie

La chute se poursuit pour le HC Ajoie, battu 4-2 à domicile par Zurich vendredi soir après avoir lâché prise lors de la dernière période (trois buts encaissés). Ce n’est donc pas face à cet adversaire que le dernier du classement a trouvé un tremplin pour rebondir. Sans vouloir accabler plus que nécessaire ce collectif en perdition, qui patine encore et toujours sans leader offensif, on en vient honnêtement à se demander contre qui il peut trouver actuellement le moyen de sortir de cette inquiétante spirale négative.

La lanterne rouge de National League, dépassée par séquences, a cédé une première fois au quart d’heure. La réussite de Chris Baltisberger, non accordée dans un premier temps, a finalement été validée après visionnage vidéo, les deux directeurs de jeu jugeant que la rondelle avait bel et bien franchi entièrement la ligne de but. Une fois encore, Ajoie s’est donc retrouvé mené à la marque. Mais il est revenu, à quatre secondes de la première sirène. Matteo Romanenghi, aligné aux côtés de Hazen et Devos, a repris victorieusement un rebond accordé par Simon Hrubec sur un envoi de Jannik Fischer.