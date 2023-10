National League: Ajoie a encore connu la défaite

Face à Langnau, Ajoie a subi sa 5e défaite d’affilée, mardi. Les Ajoulots n’ont plus inscrit le moindre but depuis 134 minutes de jeu.

Joel Salzgeber menace la défense ajoulote et le gardien Damiano Ciaccio. Estelle Vagne/freshfocus

Le HC Ajoie est au point mort. Opposé aux SCL Tigers mardi, il lui a été une fois de plus impossible d’inscrire le moindre but. Cela fait désormais 134 minutes qu’il n’a plus fait trembler les filets. Oui, près de deux heures et quart à patiner pour rien. Il faut même remonter au match de mardi dernier à Kloten pour trouver trace d’un marqueur issu de ses lignes d’attaques (Thibault Frossard). C’était il y a 187 minutes, soit plus de trois heures de jeu.

Le HCA en est là, à se chercher une inspiration offensive et à accumuler les revers. Langnau et son homme fort Aleksi Saarela (deux buts) en ont profité pour enfoncer un peu plus encore la lanterne rouge de National League (0-3).

La venue de Langnau, pourtant, représentait une relance idéale pour ce HCA moribond. C’est que les Tigres emmentalois ont la goutte au museau en ce début octobre. Après les Finlandais Harri Pesonen et Saku Mäenalanen, c’est au tour de Vili Saarijärvi, Samuel Erni et Jiri Felcmann, malades, d’avoir fait l’impasse sur le déplacement de Porrentruy.

Encore un blessé

Ajoutés aux blessés Anthony Louis, Sebastian Schilt et Matthias Rossi, c’est une troupe amoindrie qui a retrouvé sur sa route son adversaire des derniers play-out. Une troupe qui a dû composer avec seulement six défenseurs, dont Claudio Cadonau, rapatrié d’Olten pour l’occasion et qui n’avait jusque-là pas joué le moindre match en National League en ce début de concours.

Une troupe qui a encore perdu Flavio Schmutz dès la 4e minute de jeu. Le centre de la 1re ligne s’est blessé tout seul à proximité de la bande. Une troupe qui, malgré tout, est parvenue à atteindre la première pause avec une avance d’une longueur suite à une réussite signée Aleksi Saarela d’un envoi terrible en jeu de puissance (1-0, 9e).

Oui, la venue de Langnau aurait dû permettre au HC Ajoie de se relancer. Mais dans l’incapacité de porter le danger devant la cage gardée par Luca Boltshauser, ou si peu, il a passé sa soirée – une de plus - à patiner après ce retard d’un but. Et cette fois-ci, pas question d’évoquer une poisse persistante ou un quelconque facteur extérieur. Les Jurassiens auraient dû aborder ce duel le couteau entre les dents. Cela n’a pas été le cas. La conviction, il faut le dire aussi, a manqué par instants.

Des ratés

Symboles du malaise offensif qui pèse lourdement dans leurs résultats actuels, Daniel Audette et Guillaume Asselin ont chacun galvaudé une grosse opportunité avant la demi-heure. Servi par le dernier nommé, l’ancien Lausannois, au second poteau, a manqué le cadre (22e). Puis c’est Asselin, à la conclusion d’une rupture menée à 4 contre 5, qui a perdu son duel face à Boltshauser (29e). Plus tard, c’est devant Philip-Michaël Devos que le portier des Tigres a sorti un gros arrêt de la mitaine (35e). A Langnau, un Finlandais a porté son équipe à la victoire. Aucun des six Québécois d’en face n’y est parvenu.

Ainsi, on a revécu scénario identique à samedi dernier. Mené 1-0 dès le milieu du premier tiers à Rapperswil, Ajoie n’a pas été mesure de revenir, encaissant le 2-0 dans la cage vide à la dernière minute. Langnau n’a pas eu à patienter si longtemps avant de se mettre définitivement à l’abri. En moins de deux minutes, Bastian Guggenheim, au terme d’une triangulation express (0-2, 47e), et le Top Scorer Saarela (0-3, 48e) ont bouclé l’affaire.

Mardi soir, le coach des SCL Tigers, Thierry Paterlini, n’avait peut-être que cinq étrangers à proposer dans son alignement. Mais il en avait au moins un capable de faire trembler les filets. C’est donc une lanterne rouge avec le moral dans les chaussettes que Fribourg affrontera vendredi à Porrentruy.