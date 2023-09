National League: Ajoie perd à la maison contre Berne

Les Bernois ont marqué le but de la victoire à la 56e minute.

Après deux victoires obtenues face à Davos et Bienne, le HC Ajoie a subi sa première défaite de la saison devant son public. Sans livrer une performance de premier ordre, le CP Berne a donc été le premier à faire trébucher les hommes de Christian Wohlwend dans leur antre vendredi soir.

Il a fallu attendre plus d’une demi-heure pour que la rencontre se décante enfin un peu. Une déviation de Corban Knight – pour la première réussite du centre canadien au SCB - sur un envoi de Ramon Untersander a permis aux agents fédéraux de prendre les devants (0-1, 34e). Et aux débats de s’animer un peu.

Car jusque-là, les acteurs ont avant tout joué la sécurité. Pas de prise de risque inconsidérée, on s’est assez vite rendu compte que personne ne forcerait la décision. Pas de manière inconsidérée en tout cas. Dans cette perspective spéculative, la première moitié de match a été plutôt terne. Ajoie, tout comme Berne, n’a pas forcément cherché à se découvrir. Un peu comme mardi à Kloten (défaite 4-2), il a manqué aux Jurassiens ce mordant offensif qui aurait pu leur permettre de prendre les devants.

Avec le Québécois Eric Gélinas en défense, préféré à l’attaquant Guillaume Asselin, le HCA a peiné à inquiéter Philip Wüthrich, pour qui cette deuxième titularisation de l’exercice n’a pas été particulièrement éprouvante et ce, bien qu’il y ait eu une brève réaction après l’ouverture visiteuse.

En rupture, Thibault Frossard puis Philip-Michaël Devos n’ont pas été mesure de gommer le retard des leurs. Entre-temps, une frappe de Jannik Fischer, déviée par Frédérik Gauthier, et une autre de Patrick Nemeth, qui a terminé sa course sur la base du poteau de Tim Wolf, toujours entre la 38e et la 40e minute, resteront les principaux faits marquants des deux premières périodes.