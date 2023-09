Hockey: quand un joueur de Kloten découvre les bagarres en NHL

Repêché en cinquième position par le club de la métropole québécoise le 28 juin à Nashville, le No 64 des Aviateurs a goûté aux particularités du hockey nord-américain de vendredi à lundi puisqu’il a pris part à un tournoi avec les jeunes talents de l’organisation montréalaise à Buffalo. A cette occasion, les jeunes Habs se sont mesurés à leurs homologues des Sabres, des Boston Bruins et des Ottawa Senators.

Dans cette partie remportée 2-1 contre l’équipe venue de la capitale canadienne, des combats ont éclaté, dont un particulièrement furieux entre Riley McKay (Montréal) et Djibril Toure (Ottawa).

Il a précisé sa pensée: «En Europe, ce ne sont pas des bagarres, plutôt des bousculades.» Et d’ajouter: «Je présume que ce n'est pas mon travail de me battre, je suis plutôt ici pour jouer. Des gars plus robustes peuvent s'en occuper.»