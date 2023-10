Quatre Suisses peuvent prétendre au titre en NHL

Alors que la saison régulière du championnat de NHL démarre mardi soir en Amérique du nord, le scénario ne semble pas utopique, si l’on se fie aux projections des bookmakers. Selon ces derniers, les quatre favoris sont Colorado, Toronto, Edmonton et New Jersey. Et les Devils, qui sont en constante progression et ont franchi le premier tour des play-off en 2023, composent avec quatre Suisses: le gardien bernois Akira Schmid (23 ans), le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (26 ans), l’ailier appenzellois Timo Meier (27 ans) et le centre valaisan Nico Hischier (24 ans). «Nous sommes sur le bon chemin, estime Siegenthaler. Il n’est pas envisageable de lorgner la Coupe sans avoir acquis de l’expérience dans les séries, élément que nous avons ajouté à notre catalogue au printemps dernier.»