Hockey sur glace: Rapperswil n’est pas parvenu à briser l’élan d'Ajoie

Après la victoire décrochée mardi contre Kloten et le point ramené de Berne vendredi , le HC Ajoie a bouclé sa semaine par un nouveau succès samedi. C’est Rapperswil qui est tombé à Porrentruy (4-1). À la peine durant plus d’une demi-heure, les Ajoulots ont fait la différence en fin de deuxième tiers à la faveur de deux buts marqués en 23 secondes. Lancés dans une série positive, ils ont ainsi comptabilisé au moins un point lors de leurs six dernières sorties.

Grâce à ce nouveau résultat positif, ils reviennent à trois longueurs de Kloten (13e), qui s’est incliné dans le même temps à Lugano et qui compte toujours deux matches de plus.

Timashov a déjà conquis Porrentruy

Ils ont pourtant viré en tête à la première pause. Il a suffi d’une ouverture, d’une rupture offerte à Dmytro Timashov pour que le nouveau renfort du HCA trompe Nyffeler entre les jambières (9e). Le Suédois, après trois matches, s’est déjà mis le public de Porrentruy dans la poche et pourrait bien rapidement devenir une des attractions du championnat avec ses coups de patins incisifs, son instinct de buteur et un petit côté «freestyle» assez électrisant.

Audette encore buteur

Reste qu’Ajoie n’a pas su construire sur cette ouverture. Et la suite de la partie n’a pas franchement été plus enthousiasmante. Les SCR Lakers sont revenus, logiquement, par l’intermédiaire de leur défenseur Nathan Vouardoux (29e, 1-1). Comme dans la période initiale, il a suffi d’une ouverture, d’une autre rupture, initiée cette fois-ci par Kyen Sopa et conclue par Daniel Audette, pour qu’Ajoie reprenne les devants (37e, 2-1). 23 secondes plus tard, Jonathan Hazen, en embuscade devant le portier Nyffeler, a inscrit sa 10e réalisation du concours.