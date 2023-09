Hockey: Fribourg bat Bienne

Le gardien de Fribourg-Gottéron Reto Berra d’un côté, celui du HC Bienne, Harri Säteri, de l’autre. Les deux remparts se sont livrés un palpitant «match dans le match»: tous deux ont placé la barre très haut mardi soir à Fribourg, a un tel point que l’on pouvait se demander si un but finirait par tomber dans le temps réglementaire.

Si Säteri a été le plus sollicité, surtout pendant une première période durant laquelle l’international finlandais a gardé à lui seul son équipe dans le match, Berra n’a manqué aucune occasion de se mettre en évidence. Les deux portiers ont fait le spectacle à la BCF Arena, avant que le Suédois Marcus Sörensen prenne le relais en deuxième partie de soirée.

Sörensen se montre

Pour qu’un but tombe enfin, il a fallu un irrésistible «passage en force» du Suédois des Dragons, Marcus Sörensen, une action finalement conclue par Christoph Bertschy, qui n’a eu qu’à glisser au fond des filets un puck qui traînait près de la ligne de but, dans le dos du gardien des Seelandais (32e, 1-0).

Fribourg-Gottéron s’est offert une marge de sûreté en but de troisième période, lorsque Sörensen, après avoir été habilement démarqué par Nathan Marchon, a fait preuve de sang-froid dans son duel face à Säteri. Les Dragons venaient alors de faire le plus dur et de poser les bases de leur succès face aux Seelandais.