Hockey sur glace: Säteri mène Bienne vers le succès à Lugano

Le déplacement au Tessin vendredi soir pour la première journée de National League marquait un renouveau pour le HC Bienne. Gaëtan Haas et ses coéquipiers étaient dirigés pour la première fois en National League par leur nouvel entraîneur, le Finlandais Petri Matikainen. Une première réussie puisque les Seelandais, portés par un grand Säteri devant le filet, sont repartis de la Cornèr Arena avec une victoire (0-3).

Entre une équipe qui jouait son premier match officiel de l’exercice et une autre qui bataille en Ligue des champions, l’écart de rythme s’est fait ressentir dans le premier quart d’heure. Il n’a manqué qu’un but au finaliste du dernier championnat. Rathgeb (15e) est passé à quelques millimètres d’ouvrir le score mais LaLeggia a sauvé sur la ligne.

Deux excellents gardiens

Peu à peu, la troupe de Luca Gianinazzi s’est mis à niveau, offrant ainsi un duel haletant aux 4705 spectateurs présents. Le jeu allait d’un but à l’autre et les gardiens (Koskinen et Säteri) ont été mis à rude contribution. Les deux Finlandais ont également été suppléés par leur montant.