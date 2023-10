Hockey sur glace: Sierre renoue avec le succès en Swiss League

Mais, comme souvent depuis le début de la campagne 2023-2024, les «rouge et jaune» n’ont pas emprunté le chemin le plus facile vers la quête des trois points. Adeptes des voies tortueuses et habitués à offrir des sueurs froides à leurs partisans, Cory Emmerton et ses coéquipiers ont dû gommer un passif de deux buts - fruit de leur indiscipline - à l’issue de la première période.