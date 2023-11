Hockey sur glace: Sierre s’impose contre le HCC, Martigny battu

Actuel 3e de Swiss League, le HC La Chaux-de-Fonds a été battu 3-2 après la séance de tirs aux buts, mardi à Graben contre Sierre (8e). Un puissant tir du poignet de Lhotak dans la lucarne a surpris les Abeilles dès la 1re minute (00'47), et on a bien cru que cette réussite allait suffire au bonheur des Valaisans.

Dominateur, le HCC a finalement trouvé la faille dans le dernier tiers: le Sierrois des Abeilles Loïc In-Albon a égalisé d'un slap en power play (50e), tandis qu'une superbe action collective a permis à Kyle Olson de se retrouver seul face à Giovannini et de donner l'avantage aux visiteurs (55e, 1-2). Les Sierrois ont égalisé en toute fin de match par Bougro (59'19), avant que Lhotak, encore lui, n'inscrive le tir au but décisif pour les Rouges et Jaunes.