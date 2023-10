National League: Fribourg-Gottéron gagne encore

La joie des Fribourgeois après le premier but.

En pleine confiance, et donnant l’impression d’être sûr de ses forces, Gottéron n’a jamais paniqué face à la formation saint-galloise. Le premier acte a pourtant été compliqué pour les Dragons, le troisième aussi.

Mais ils ont bénéficié de cette petite dose de réussite qui accompagne les équipes en forme lorsque Dominic Lammer a trouvé le montant en power-play (9e). Ils ont aussi et surtout pu compter sur plusieurs arrêts décisifs de l’habituel gardien remplaçant, Bryan Rüegger, excellent devant ses filets.

Deuxième tiers décisif

Fribourg a finalement forgé son succès durant la période médiane, lorsqu’il a quelque peu élevé son niveau de jeu. Les visiteurs, sans toutefois être géniaux, ont pris l’avantage sur l’une de leurs premières grosses opportunités de la soirée grâce à leur ligne de parade. Trouvé par Chris DiDomenico dans le slot, Jacob De la Rose est parvenu à s’extirper du marquage et à tromper Melvin Nyffeler (23e, 0-1), pour inscrire sa cinquième réussite de l’exercice.

Le vent dans le dos, Gottéron a doublé la mise peu avant la mi-match grâce à son capitaine Julien Sprunger (30e, 0-2), qui disputait sa 1001e partie dans l’élite. Le No 86 des Dragons, posté au deuxième poteau, a inscrit trouvé la faille de sa position fétiche.

Huit de suite

Les Fribourgeois, bien en place et solides défensivement, ont ensuite globalement géré ce double avantage, notamment grâce à un fore-checking très efficace. Finalement, ils n’auront tremblé qu’à deux reprises: lorsque le top scorer des Lakers, Tyler Moy, a réduit le score en avantage numérique (45e, 1-2). Puis quand Emil Djuse a repris victorieusement un rebond accordé par la doublure de Reto Berra (56e, 2-3).

Mais, à chaque fois, Marcus Sörensen, auteur d’un doublé tardif (46e et 60e, 1-3 et 2-4), s’est chargé d’allumer la climatisation dans la patinoire saint-galloise en trouvant la faille dans la foulée ou presque grâce à son sens du but.