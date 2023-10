National League: Ajoie perd encore, cette fois à Zoug

La formation de Christian Wohlwend a coulé devant des Taureaux bien plus frais et en pleine confiance, qui n’avaient plus joué depuis une semaine et le carton réalisé contre Lausanne (9-2). Comme trop souvent, Philip-Michael Devos et ses partenaires ont fait preuve d’une inefficacité rédhibitoire devant la cage adverse. Car le capitaine québécois du HCA a eu les opportunités (15e, 17e) de mettre fin à ses neuf mois et désormais 29 matches de disette. Ses tentatives ont toutefois été parfaitement annihilées par Luca Hollenstein, alors que le score était encore nul et vierge.