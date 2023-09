Hockey sur glace: Timo Meier va payer une partie des maillots des fans des Devils

L’attaquant suisse de New Jersey a changé de numéro pendant l’été et passera à la caisse pour dédommager les supporters qui avaient acquis un chandail avec son ancien matricule.

Timo Meier portera désormais le No 28 aux New Jersey Devils. Amanda Stein/New Jersey Devils

Timo Meier (26 ans), qui a conclu une entente de huit ans d’une valeur de 70,4 millions de dollars américains (64 millions de francs) avec New Jersey (NHL) le 28 juin, versera une infime partie de son salaire à des supporters des Devils, en raison d’un changement de numéro.

Remontons le cours de l’histoire.

Le 27 février, après avoir passé sept saisons dans l’organisation des Sharks de San Jose, l’ailier appenzellois est échangé aux Devils contre les attaquants Fabian Zetterlund et Andreas Johnsson, les défenseurs Nikita Okhotyuk et Shakir Mukhamadullin, un choix de première ronde en 2023, un choix de septième ronde en 2024, ainsi qu’un choix conditionnel de premier tour en 2024.

Alors qu’il avait toujours porté le No 28 au sein du club californien, Timo Meier doit opter pour un autre matricule au sein de l’équipe entraînée par Lindy Ruff, le 28 étant la propriété de l’arrière manitobain Damon Severson. Il choisit le 96. Comme il constitue le transfert phare de cette période de transactions, le Suisse soulève la ferveur des fans des Diables et plusieurs centaines de maillots floqués du No 96 sont vendus.

Timo Meier a commencé par porter le No 96 avec les New Jersey Devils. IMAGO/USA TODAY Network

Ainsi qu’il l’a mentionné à la journaliste Amanda Stein, qui couvre l’actualité des Devils sur une base quotidienne, Meier ne s’était pas approprié le No 96 sur un coup de tête. «Le port de ce numéro remonte à l'époque où Meier jouait en Suisse, lorsqu'il s'est engagé pour la première fois dans une équipe professionnelle et qu'il a fait partie de l'équipe de LNA, raconte la rédactrice. Comme il était le plus jeune joueur de l'équipe, il a choisi son numéro en dernier.»

Le club en question était Rapperswil et l’épisode date de 2012.

Le choix de la famille

Le 9 juin, quelques heures après avoir conclu une entente de huit saisons avec New Jersey, Damon Severson est échangé aux Blue Jackets de Columbus et son numéro 28 est devenu disponible. Un fait qui n’a évidemment pas échappé à Timo Meier.

«J'ai parlé à mes amis et à ma famille et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, a-t-il détaillé à Amanda Stein. La plupart d'entre eux m'ont dit de prendre le 28. Pour moi, le 28 représente davantage ce que j'ai fait en NHL. C’est mon numéro dans cette ligue, il m'a en quelque sorte porté chance.»

Le No 28 a porté chance à Timo Meier lorsqu’il évoluait aux San Jose Sharks. IMAGO/USA TODAY Network

En opérant ce changement de matricule, Timo Meier avait conscience qu’il allait générer de la frustration auprès des fans qui avaient acquis son chandail floqué du 96. Un maillot de NHL coûte 200 francs… «Ce changement a donc été une l'occasion pour lui de redonner quelque chose à la communauté qui l'avait accueilli dès son arrivée dans l'équipe», explique Amanda Stein.

Concrètement, Timo Meier paiera 28% de la facture aux fans qui voudront acquérir un chandail avec le No 28 après avoir acheté un pull bardé du 96 à son arrivée dans le New Jersey. Et ce durant les deux premières semaines de la saison régulière dont le duel d’ouverture est programmé le 12 octobre, à Detroit.

De surcroît, les 128 premières personnes à se saisir de l’offre recevront un puck signé par Meier.

Par ailleurs, l’international helvétique versera 28% du produit des ventes de son maillot No 28 sur forme de don pour le développement du hockey chez les jeunes du New Jersey.