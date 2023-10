Hockey sur glace: Toni Rajala offre un sourire à Bienne contre Gottéron

Toni Rajala buteur décisif

Jesper Olofsson, dès le retour des vestiaires, a bénéficié d’une chance en or d’offrir un avantage plus confortable à son équipe, mais le Suédois a buté sur Berra. Ensuite, pas grand-chose à se mettre sous la dent en raison d’un pâle Fribourg et d’une arrière-garde seelandaise bien organisée. Jusqu’à la 47e minute et un deux contre un mal exécuté par Rajala et Bukarts. Sur le contre, Jacob De la Rose (47e, 1-1) est parti tout seul et a trouvé la lucarne de Harri Säteri.