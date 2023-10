Hockey sur glace: Un bagarreur de NHL est proposé aux clubs suisses

Un joueur très «atypique» pour les standards du hockey suisse est proposé depuis plusieurs jours avec insistance aux clubs de National League: il s’agit de Zack Kassian, un attaquant canadien de 32 ans actuellement sans contrat après 12 saisons passées à écumer la NHL (706 matches, 98 buts, 114 assists). Un club suisse serait-il à la recherche d’un «déménageur» et d’un bagarreur? Rapperswil, par exemple, en vue du prochain match contre Laurent Dauphin et Ambri, par exemple?

Avec Connor McDavid et Gaëtan Haas

Kassian a passé la plus grande partie de sa carrière avec les Edmonton Oilers (7 saisons entre 2015 et 2022), où il a notamment été l’ailier et le protecteur de Connor McDavid, le meilleur hockeyeur de la planète, mais aussi le coéquipier du Biennois Gaëtan Haas entre 2019 et 2021 au sein de la franchise de l’Alberta. La saison passée, Kassian a joué 51 matches avec les Arizona Coyotes, où il a côtoyé un autre Seelandais, le défenseur Janis Moser. Il y a quelques semaines, Kassian a tenté sa chance du côté des Anaheim Ducks, avant d’être libéré par l’équipe californienne.