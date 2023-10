National League: Bienne s'impose contre Rapperswil

Duel serré entre Saint-Gallois (ici Maxim Noreau, à g.) et Biennois (Ramon Tanner).

Moins de trois jours après être revenu d’une virée à Ostrava, en Tchéquie, dans le cadre de la Champions Hockey League, le HC Bienne a livré une performance en dents de scie contre Rapperswil (2-1 ap). Évidemment, ce HCB quelque peu moribond en cette saison «d’après finale» n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière, même si le but marqué par Tino Kessler après 105 secondes de jeu dans le temps additionnel fait un bien fou.

Le HCB n’avait plus gagné au cours des six matches précédents et son dernier succès remontait au 23 septembre contre Davos. Voici une victoire qui fera du bien au moral.