Hockey sur glace: Un espoir suisse pète les plombs en AHL

Lian Bichsel est l’un des plus sûrs espoirs du hockey sur glace suisse. Le défenseur de 19 ans, drafté par Dallas au premier tour en 2022, dispute cette année sa première saison en Amérique du Nord, sous le chandail des Texas Stars en AHL. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Soleurois s’est mis en évidence. Mais pas pour les bonnes raisons.

Alors que son équipe menait 5-2 contre les Chicago Wolves (victoire finale 7-3), Lian Bichsel a été chargé à retardement par Kyle Marino. L’international helvétique (8 sélections) s’est expliqué vigoureusement avec son opposant, comme il est de coutume dans ce genre de cas, et a logiquement été pénalisé.

L’histoire aurait pu, dû, s’arrêter là. Mais le colosse d’1m96 pour 98kg en a décidé autrement et est sorti de sa «prison» afin de se diriger vers Kyle Marino. L’arrière formé au HC Bienne a été stoppé dans son élan par l’arbitre et a écopé d’une pénalité de méconduite pour le match pour avoir quitté le banc des pénalités.

Après trois rencontres dans l’antichambre de la NHL, Lian Bichsel compte un assist et aucun but, et affiche un différentiel neutre.