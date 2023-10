Hockey sur glace: Un match de NHL à trois points pour Jonas Siegenthaler

Jonas Siegenthaler (26 ans) est le premier Suisse à avoir inscrit son nom sur une feuille des compteurs dans la saison 2023-2024 du championnat de NHL. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que sept matches étaient programmés dans la ligue professionnelle américaine, le défenseur zurichois des New Jersey Devils ne s’est pas contenté d’un seul point dans la victoire contre les Detroit Red Wings au Prudential Center (4-3).Il ne s’est pas non plus satisfait d’une contribution de deux coches dans cette partie d’ouverture des Diablotins.

Non, il a étrenné son nouveau contrat d’une durée de cinq et d’une valeur de 3,4 millions de dollars américains par campagne en distillant trois passes décisives.

L’ex des ZSC Lions, qui a patiné une 256e fois en saison régulière dans la ligue la plus compétitive du monde, a ainsi égalé son record de production. Il avait déjà connu un duel à trois points le 25 février 2022 (1 but et 2 assists) à Chicago et le 25 février 2023 contre Philadelphie (1 réussite et 2 mentions d’aide). A chaque fois, il portait l’uniforme des Devils.