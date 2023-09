Hockey sur glace: Une semaine noire jusqu’au bout pour Bienne

Le HC Bienne n’avance plus en National League. Le finaliste malheureux des derniers play-off a concédé une nouvelle défaite, samedi soir, sur la glace du CP Berne (4-2). Les hommes de Petri Matikainen se sont inclinés à cinq reprises au cours de leurs six dernières sorties en championnat. Et celle concédée devant le rival cantonal est des plus logiques.

Totalement dépassée sur cette réussite, la défense biennoise a globalement concédé de trop nombreuses occasions à des Ours sérieux et bien en place. Tout le contraire du bloc seelandais, trop perméable en zone neutre et qui a offert plusieurs surnombres à Joshua Fahrni et ses partenaires. Dans un bon soir, le No 8 des locaux s’est très régulièrement mis en évidence, touchant notamment la barre de Harri Säteri (12e).