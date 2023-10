Hockey sur glace: Le HC Bienne devant face à Fribourg-Gottéron après 20 minutes

Sans être incroyable, ce premier tiers nous a offert des situations tout de même intéressantes, surtout de la part du HC Bienne. Les Seelandais semblent plus frais physiquement que leurs adversaires et mettent une pression constante sur ces derniers. Du côté des Dragons, ils sont parvenus à se procurer quelques situations dangereuses, à l'image de De La Rose, mais ce qui fait cruellement défaut pour le moment aux hommes de Christian Dubé c'est l'agressivité mise sur chaque tir, chaque passe et chaque duel. Une agressivité qui est au contraire bien présente chez les Biennois.