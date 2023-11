Hockey: Suter et Fiala ont passé une bonne nuit

Le début de saison des Prédateurs de Nashville n'est pas des plus brillants. Leur bilan a basculé dans le négatif mardi soir en déplacement dans l'Ouest canadien (4 victoires pour désormais 5 défaites), face à des Canucks bien plus réalistes, qui ont marqué 5 fois sur simplement 27 envois cadrés, contre 29 aux Nashvilliens.

Roman Josi a pourtant tout donné. Le capitaine bernois a passé 26 minutes et 23 secondes sur la surface gelée, participant à l'égalisation de Sissons à la 17e et cadrant 3 tirs. De l'autre côté de la patinoire, son compatriote Pius Suter n'a pas marqué de point mais a fini du côté des vainqueurs, jouant 16'03.

L'autre partie de la soirée a eu lieu à Toronto et Los Angeles y a gagné 4-1. Elle a vu Kevin Fiala finir avec un bilan positif (+1), patiner plus de 18 minutes et offrir le 3-0 à Laliyev le 3-0 juste avant la mi-match. Le St-Gallois n'a marqué qu'une fois cette saison, mais en est à 11 assists en 9 parties. Il n'y a guère que lors de l'ouverture de saison des Californiens que le Suisse n'a pas marqué de point.