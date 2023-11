Hockey: Timo Meier buteur, défaite des NJ Devils

Sans leur capitaine Nico Hischier, toujours hors circuit, les New Jersey Devils se sont inclinés sur leur patinoire, malgré une grosse performance du gardien Akira Schmid, entré en jeu après une douzaine de minutes. Le Bernois de 23 ans, qui a remplacé le titulaire Vitek Vanecek (2 arrêts sur 4 tirs...) a détourné 20 des 21 pucks envoyés dans sa direction. Mieux encore, il a été crédité d'un assist - le 2e de sa carrière NHL - en 3e période.

Timo Meier a quant à lui fait scintiller la lumière rouge à la 38e. Mais son 4e but de la saison, comme le 23 signé Dawson Mercer à la 40e - n'a pas suffi à totalement relancer ses coéquipiers new-jersiais. Jonas Siegenthaler a également pris part à la rencontre, en patinant plus de 20 minutes, dont 10% en infériorité numérique.

La performance marquante de la soirée est à mettre au crédit du jeune Leo Carlsson. Le No 2 de la dernière draft a inscrit le 1er hat-trick de sa carrière, à 18 ans et 319 jours, ce qui en fait le plus rapide de l'histoire de la franchise des Anaheim Ducks. Ça n'a toutefois pas suffi aux Californiens pour éviter la défaite à Philadelphie, contre les Flyers (6-3).