Hockey: UPC paiera 30 millions pour concurrence déloyale

Le diffuseur avait l’exclusivité des matches de National League et de Swiss League entre 2017-2018 et 2021-2022.

Pour avoir occupé une place trop dominante et refusé de faire une offre concernant la diffusion des matches de hockey à d’autres diffuseurs, dont Swisscom et Blue Entertainment, UPC devra casquer près de 30 millions de francs d’amende, selon un arrêt du Tribunal administratif fédéral paru jeudi. La Commission de la concurrence (COMCO) a accusé le diffuseur d’avoir profité, en toute exclusivité, des droits de diffusion des matches de hockey de National League et de Swiss League durant les saisons entre 2017-2018 et 2021-2022.