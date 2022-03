Genève : Hodgers préfère sauver le Rhône que produire de l’énergie

Le conseiller d’Etat souhaiterait que la biodiversité du fleuve prenne le pas sur la production énergétique du canton. Il plaide pour la fin des éclusées.

La biodiversité du Rhône est médiocre , constatait au mois de novembre un rapport commandé par le Canton. La cause en est l’exploitation des barrages, qui ouvrent plusieurs fois par jour leurs vannes pour augmenter le débit du fleuve, entraînant des variations de niveau nuisibles pour la faune et la flore. Ce mardi, le conseiller d’Etat Antonio Hodgers s’est prononcé pour l’arrêt de ces «éclusées» qui permettent d’optimiser la production d’énergie d’origine hydraulique. Dans un entretien accordé à la « Tribune de Genève », le Vert juge que la perte de rendement serait acceptable en regard de gain «énorme» qu’un tel changement de pratique offrirait en termes de biodiversité.

L’élu estime que le manque à gagner serait de quelques millions de francs pour les Services industriels de Genève (SIG). Il considère qu’il pourrait être compensé par des financements fédéraux. En tout état de cause, il avance que produire un peu moins de courant à Genève et en acheter un peu plus aux barrages valaisans serait «un moindre mal» si l’opération permettait de préserver la biodiversité du Rhône. «Si on ne fait rien, la situation va s’aggraver car chaque année, le réchauffement climatique affaiblit un peu plus nos cours d’eau.»