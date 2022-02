Football : Hoffenheim se replace dans la course à la Ligue des champions

En battant Wolfsburg 2-1, le club du Bade-Wurtemberg a fait un beau rapprochement au classement de Bundesliga. Les meilleures équipes allemandes joueront dimanche.

Hoffenheim a fait la bonne opération d’un samedi de Bundesliga où aucun des quatre premiers ne jouait, en s’imposant 2-1 à Wolfsburg (Mbabu et Steffen sont restés sur le banc) pour s’emparer provisoirement de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Le Bayern (52 pts) et Dortmund (46 pts), en lice dimanche, sont toujours détachés en tête. Leverkusen, battu 3-2 vendredi soir en match avancé à Mayence, après avoir mené 2-1 jusqu’à la 84e minute, reste troisième avec 41 points.

Un match renversé en six minutes

Avant cette 23e journée, la place était occupée par Leipzig, mais seulement grâce à une meilleure différence de buts sur Hoffenheim, Fribourg et l’Union Berlin, tous à 34 points.

Samedi, Hoffenheim a renversé le match en six minutes à Wolfsburg, après avoir encaissé le premier but à la 36e minute. Jacob Bruun Larsen a d’abord égalisé (73e) avant qu’Andrej Kramaric, vice-champion du monde avec la Croatie en 2018, ne donne la victoire à Hoffenheim (78e) à la reprise d’un centre dans les six mètres.