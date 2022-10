Holcim annonce un béton neutre en carbone d’ici 2050

«Oui, le béton peut être écologique.» Cette phrase, qui peut sembler à contre-courant, est au cœur de la stratégie présentée lundi par la multinationale Holcim, qui dit viser la neutralité carbone d’ici à 2050. Le cimentier a pourtant été désigné plus gros pollueur du pays par la RTS , car non seulement ses fours sont très énergivores, mais la réaction chimique nécessaire à création du ciment rejette beaucoup de CO2; sans compter l’extraction de sa matière première qui grignote des écosystèmes.

Deuxième projet, le remplacement de combustibles fossiles par des déchets tels que les plastiques non recyclables. Holcim annonce aussi des prospections autour de la géothermie profonde, ainsi que la poursuite de programmes pour la biodiversité et l’utilisation du rail autant que possible. Et face à la part incompressible d’émissions de CO2, des méthodes de captage de CO2 sont à l’étude. «Mieux vaut faire des efforts en gardant la production ici que se voiler la face et délocaliser nos émissions à l’étranger», a estimé le directeur du site d’Éclépens (VD), François Girod.