Vaud : Holcim est allé un peu vite en besogne pour assainir la ZAD

À peine l’évacuation des militants écologistes terminée, les engins du cimentier sont entrés en action sur la colline du Mormont, rasant au passage, sans la moindre autorisation, la villa qu’occupaient les activistes.

Mais, comme le raconte 24heures.ch, les travaux de nettoyage ont pris une tournure singulière puisque la villa qu’occupaient les activistes a été rasée. Purement et simplement, et surtout sans la moindre autorisation, alors que «quiconque souhaite démolir un cabanon de jardin sur sol vaudois doit respecter une procédure fastidieuse», indique le quotidien vaudois. Qui souligne également que cette démolition a causé un malaise certain au sein de l’Administration cantonale. «Les autorités devront se prononcer sur les suites à donner», admet un porte-parole. Du côté de Holcim, on affirme avoir procédé aussi rapidement pour des «raisons de sécurité», la maison ayant été «déclarée insalubre par les autorités», a précisé un porte-parole à 24heures.ch.