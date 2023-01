Vaud: Holcim pourra creuser dans la colline mais redevra reboucher le trou 

Colline du Mormont (VD) : Holcim pourra creuser mais devra reboucher le gouffre

«Pour nous, c’est une demi-victoire, on pensait bien qu’on perdrait une partie du terrain, mais les mesures de renaturation qui ont été décidées seront plus drastiques», réagit Alain Chanson, président de l’Association pour la Sauvegarde du Mormont (ASM), à l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 21 décembre dernier. Le recours visant le plan d’extraction et le permis d’exploiter la carrière, déposé en mai 2020 par les associations Helvetia Nostra, Pro Natura et l’ASM, a été partiellement admis. Bien que le projet portera «une atteinte considérable au paysage», le TF considère que «l’exploitation est d’intérêt national». C’est pourquoi il autorise le cimentier Holcim à poursuivre l’extension de la carrière du Mormont sur le périmètre de la Birette à Eclépens (VD). Mais à une condition: que le gouffre creusé soit comblé à la fin de l’exploitation. Le Canton devra donc tenir compte de ces éléments de remise en état.