Hold-up d’une bijouterie à Gstaad: quatre suspects écroués en France

Une bijouterie de Gstaad (BE) a été braquée par des hommes armés le 9 février dernier. Depuis, les malfrats étaient en fuite.

Quatre hommes soupçonnés d’avoir participé en février au vol à main armée d’une bijouterie de Gstaad (BE) ont été mis en examen et écroués, a annoncé vendredi le parquet de Marseille. Le 9 février, des individus s’étaient emparés, «sous la menace de deux armes de poing, de bijoux (bagues, colliers, etc.) pour un montant évalué à 40 millions de francs suisses», explique le ministère public dans un communiqué. Ils avaient ensuite quitté les lieux à bord d’un véhicule volé à Annemasse (Haute-Savoie), près de la frontière.