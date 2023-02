Mondiaux de Courchevel/Méribel: Holdener était partie pour la gloire, mais elle a enfourché

Wendy Holdener était partie pour la gloire, il ne lui restait que quelques portes à franchir et elle avait fait preuve d’autorité… quand elle a commis une faute sur une porte! Deuxième de la première manche à 19 centièmes de l’Américaine Mikaela Shiffrin, elle était en train de mettre la pression sur l’Américaine lorsqu’elle a commis son erreur, semblant enfourcher.

«J'ai vraiment skié juste, j'avais la bonne ligne et la bonne attitude, a souligné la Suissesse. Je savais qu'en bas ce serait rapide, j'ai bien bougé, mais après, c’est devenu moins stable et ensuite je ne sais pas ce qu'il s'est passé.»

Déjà médaillée d’argent en combiné et en parallèle, la Suissesse ne s’est pas élancée pour assurer une troisième médaille: elle voulait l’or. «C’est clair que c’est plus facile d’accepter cette erreur quand on a tout essayé, a rajouté la skieuse d’Unteriberg. Mais ça aurait été génial que ça fonctionne!»